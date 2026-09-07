Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Kaşif Kozinoğlu kimdir? Kaşif Kozinoğlu ne zaman, neden öldü? Kaşif Kozinoğlu'nun hayatı...

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Kaşif Kozinoğlu 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olarak askeri kariyerine adım atan Kaşif Kozinoğlu, 1980'de Özel Harp Dairesi bünyesinde göreve başladı. 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde Tim Komutanlığı, İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı gibi hayati kademelerde hizmet verdi.

TSK’daki görev sürecinde ağırlıklı olarak Orta Asya sahasından sorumlu olan Kozinoğlu, ordudan istifa ettikten sonra Milli İstihbarat Teşkilatı’na katıldı. MİT çatısı altında Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalarda kritik görevler üstlendi. Eylül 2010 tarihinde ise dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın talimatıyla "Baş Müşavir" unvanıyla Asya Bölgesi sorumluluğuna getirildi.

GÖZALTI SÜRECİ VE YARGILANDIĞI DAVALAR

Kaşif Kozinoğlu ilk olarak Mayıs 2004'te Alaattin Çakıcı'nın yurt dışına kaçışı olayında, Çakıcı'nın yakın adamları ile telefon görüşmesi yaptığının ortaya çıkarılması nedeniyle 5 ay hapis cezası aldı. Cezası daha sonra ertelendi ve para cezasına çevrildi.

Kendisinin daha sonra Oflu Hasan lakaplı kabadayı Hasan Cevahiroğlu'nun kardeşi Oflu Osman / Osman Cevahiroğlu'nun cenazesinde de baş göstermesi, o dönemler medyada mafya ve derin devlet bağlantıları olduğuyla alakalı iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

10 Mart 2011 tarihinde Kozinoğlu hakkında, Ergenekon ve Odatv davaları kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin kozmik belgelerini ele geçirip sızdırmak” suçlarından soruşturma başlatıldı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kozinoğlu hemen o gün bir kargo uçağıyla Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi. Fethullahçı savcı Zekeriya Öz tarafından sorguya alındı.

Sorgusu esnasında kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti. 1,5 saat süren sorgusu sonrası tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

Kozinoğlu daha sonrasında yaptığı bir açıklamada halka şunları söyledi:

“Tanıdığım herhangi bir gazeteci de zaten mevcut değil. Yalnız Emin Bey de (Emin Çölaşan) son kitabını imzalayıp, beni tanımadan bana göndermişti, sağ olsun. Biz kendimizi ve yaptıklarımızı anlatmayız. Bizi bilmesi gerekenler bilir. Herkesin de bilmesi zaten gerekmiyor. Beni Afganistan'dan çağırdılar, geldim. Benim uluslararası terörle ne şekilde mücadele ettiğimi tüm dünya biliyor (ilgilileri). Sonra ülkeme çağırıp, teröristsin dediler. Kargalar bile gülmekte zorlanır!”

KAŞİF KOZİNOĞLU NEDEN, NE ZAMAN ÖLDÜ?

13 Kasım 2011 günü ifadesine 13 gün kala Silivri Cezaevi'nde kalp krizinden şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Oğlu Özel Kozinoğlu ölümünün ardından babasının hiçbir kalp sorunu olmadığını iddia etti. Ölümünün ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ölümüyle ilgili daha sonra soruşturma başlatıldı fakat daha sonra takipsizlik kararı verildi.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Kaşif Kozinoğlu ölümüne kadar Yeşim Kozinoğlu ile evli kaldı. Bu evlilikten Özel Kozinoğlu adında bir çocukları oldu. Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon Davası'na karışmış Fügen Bıçakcıoğlu adında bir kardeşi ve Belgin Kozinoğlu adında bir annesi vardı.