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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı: Alınan örnekler yeniden kabrine konuluyor

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı: Alınan örnekler yeniden kabrine konuluyor

5.10.2026 16:41:00
Güncellenme:
DHA
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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı: Alınan örnekler yeniden kabrine konuluyor

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde ölümüyle ilgili yütütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 12 Eylül'de mezar açılmış ve cenazeden incelenmek üzere örnekler alınmıştı. Feth-i Kabir'in ardından Adli Tıp Kurumu'nda incelenen örnekler Kozinoğlu'nun kabrine konuldu.
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde 20911'de ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla 12 Eylül’de Feth-i Kabir işlemi yapıldı.

Çalışmalar kapsamında mezardan kemik, toprak ve çeşitli tıbbi örnekler alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ALINAN ÖRNEKLER YENİDEN KABRE KONULDU

Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı. Mezardan alınan örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.

Bu sırada mezar çevresinde Olay yeri inceleme ve polis ekipleriyle, bir din görevlisi de hazır bulundu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze nakil aracı Kocatepe Mezarlığı'ndan ayrıldı.

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