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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi

11.09.2026 09:50:00
Güncellenme:
DHA
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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması ertelendi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında bugün yapılması beklenen feth-i kabir işlemi yarına ertelendi.
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Ergenekon kumpasında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri’deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Kozinoğlu’nun mezarında bugün feth-i kabir işlemi yapılması bekleniyordu.

YARINA ERTELENDİ

11 Eylül Cuma günü yapılacağı duyurulan fekk-i kabir işlemi yarına ertelendi. 

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

İşlem kapsamında Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin herhangi bir müdahalesinin bulunup bulunmadığının araştırılması amaçlanıyor.

Kozinoğlu’nun mezarının yarın açılması bekleniyor.

İlgili Konular: #MİT #Fethi Kabir #Kaşif Kozinoğlu