Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 4 kişi daha gözaltına alındı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda adreslerde arama, el koyma ve yakalama işlemleri yapıldı.
Soruşturma kapsamında Osman Arslan (eski gazeteci), Süleyman Kaba (ambulans şoförü), Ömer Vatan (dönemin cezaevi müdürü) ve Kazım Beyke (dönemin vardiya amiri) gözaltına alındı.