Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Bir kişi tutuklandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen 2’nci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1’i tutuklama, 7’si ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken yedi kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, şüphelilerden 10’u gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu öğrenilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edilmişti.

BİR ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma devam ederken başsavcılık tarafından 2’nci dalga operasyon düzenlenmiş, aralarında basın mensupları ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yeni operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlanırken, 1 şüpheli tutuklama talebiyle, 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi. 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.