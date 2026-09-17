Kaşif Kozinoğlu soruşturması... Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HASAN ATİLLA UĞUR KIBRIS'TA

Operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve dönemin Cezaevi Savcısı Necip Doğan gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Kozinoğlu'nun bir diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur'un ise, Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi.

Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un babası Hasan Atilla Uğur'un yakalanması ve iadesine yönelik adli çalışmaların devam ettiği aktarıldı.