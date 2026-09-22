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Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı adliyeye getirildi

Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı adliyeye getirildi

22.09.2026 14:09:00
Güncellenme:
DHA
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Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı adliyeye getirildi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, ‘şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesine getirildi.
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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, soruşturma kapsamında ‘şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin ilerleyen saatlerde, savcılıkta ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Eski MİT görevlisi Kozinoğlu’nun 2011 yılında, Silivri Cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. FETÖ kapsamında yargılandığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Enver Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesi sağlık sorunları sebebiyle alınamamıştı. Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verilmişti.

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