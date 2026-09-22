Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı hakkında tutuklama kararı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’ndeki ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi’ne getirildi.

ENVER ALTAYLI’YA TUTUKLAMA KARARI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Altaylı, “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Altaylı hakkında tutuklama kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon kumpasında ve Odatv soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuş, 12 Kasım 2011’de cezaevinde rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitirmişti. Kozinoğlu’nun ölümünün ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, aynı koğuşta bulunan kişilerin ifadelerine başvurulmuş ve koğuş görüntüleri incelemeye alınmıştı. Dönemin Sağlık Bakanlığı açıklamasında 112’ye saat 18.30’da ihbar ulaştığı, ambulansın 18.42’de vakaya vardığı bildirilmişti.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya 2026 yılında yeniden gündeme geldi. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında eylül ayında cezaevi görevlileri, sağlık çalışanları, gazeteciler ve olay döneminde dosyayla bağlantılı görevlerde bulunan isimlere yönelik peş peşe işlemler yapıldı. İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

GAZETECİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

10 Eylül’de düzenlenen ikinci operasyonda ise aralarında gazeteci ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

ESKİ BAŞSAVCI VE CEZAEVİ SAVCISI TUTUKLANDI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, Kozinoğlu’nun ölümünün ardından dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan da gözaltına alındı.

İşgören ve Doğan, “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarından emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise “kasten öldürme” suçlaması kapsamında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.