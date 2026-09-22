Kaşif Kozinoğlu soruşturması... Gazeteci Selahattin Günday'ın ikinci tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedildi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday’ın, ikinci kez tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi.

Günday’ın avukatları, ilk tutuklama kararına yaptıkları itiraz henüz sonuçlanmadan müvekkillerinin bu kez “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamasıyla yeniden tutuklandığını belirterek karara itiraz etmişti.

Günday, soruşturma kapsamında 2011 yılında Kozinoğlu’nun Beşiktaş Adliyesi’ne giriş görüntülerini haberleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Günday’ın avukatı Hüseyin Ersöz ise müvekkilinin söz konusu görüntüleri çekmediğini, olay günü adliye önünde çok sayıda gazeteci ve kameraman bulunduğunu savunmuştu.

Savcılık, Günday’ı “istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” ile “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Silivri Sulh Ceza Hâkimliği de Günday’ın bu suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI

Günday’ın avukatlarının ilk tutuklama kararına yaptığı itiraz henüz karara bağlanmamışken, savcılık tarafından bu kez “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamasıyla yeni bir tutuklama talebi oluşturuldu. Günday, Silivri Sulh Ceza Hâkimliği’nde yapılan incelemenin ardından bu suçlamayla ikinci kez tutuklandı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Günday’ın ikinci tutukluluğuna yapılan itiraz da Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Avukatları, mahkemenin ret kararında tutukluluğun devamını gerektiren somut bir gerekçe ortaya koymadığını savundu.

Ersöz, yaptığı açıklamada "Bu kadar açık hukuka aykırılıkların olduğu bir süreçte, itirazlarımızın gözardı edilmesini anlamlandırabilmek mümkün değil. Bu Kararlara karşı her türlü yasal girişimde bulunmaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru da bunlardan biri" ifadelerini kullandı.

Ersöz, ikinci tutuklama kararının ardından soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe ile tutuklama kararlarını veren Silivri Sulh Ceza Hâkimi Ali Emre Irmak hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) da başvurmuştu.

Başvuruda, Günday hakkında yürütülen gözaltı, tutuklama ve ikinci tutuklama süreçlerinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülürken Efe ve Irmak hakkında inceleme başlatılması ve tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talep edildi.