AYRINTILAR GELİYOR...
Kaşif Kozinoğlu soruşturması... Hasan Atilla Uğur dahil 4 kişi adliyeye sevk edildi
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, dönemin başsavcısı ile cezaevi savcısının olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler, adliyeye sevk edildi.
18.09.2026 15:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, dönemin başsavcısı ile cezaevi savcısının olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler, adliyeye sevk edildi.
İlgili Konular: #Soruşturma #Adliye #Hasan Atilla Uğur #Kaşif Kozinoğlu
İlgili Haberler
Kaşif Kozinoğlu soruşturması... Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı
Kaşif Kozinoğlu soruşturması... Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı MİT üyesi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile Kaşifoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un babası Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu bildirildi.
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanmıştı: Gazeteci Selahattin Günday hakkındaki karara itiraz Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday’ın avukatları, 'tutuklama kararının hukuki dayanağı ve soruşturmanın zamanaşımı yönünden değerlendirilmesi' talebiyle itiraz dilekçesi verdi.
Son dakika... Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı Son dakika haberi... Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.