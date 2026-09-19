Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ‘Kasten Öldürme’ suçundan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Hasan Atilla Uğur’un savcılık ifadesi ortaya çıktı

‘HAPI NEREDEN ALDIĞIMI HATIRLAMIYORUM’

Uğur ifadesinde, Kozinoğlu’nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini belirtti. Kozinoğlu’nun odasına geçtiğini ve kısa süre sonra kendisine seslenerek, “Senin dil altı hapın vardı, bana ondan getir” dediğini ifade etti. Kozinoğlu’na dil altı hapı verdiğini belirten Uğur, “Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum” dedi.

‘ELİMDE NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM’

Savcılık, Uğur’a saat 18.40’ta Kaşif Kozinoğlu’nun odasına girdiğini, yaklaşık 4 dakika içeride kaldığını ve ardından elleri arkada şekilde çıkarak sağ elinde bir cisim bulunduğunun görüldüğünü belirtti. Öte yandan tutanağa göre Uğur’un odadan çıkmasının yaklaşık 6 saniye ardından Kozinoğlu koğuşa girdi ve daha sonra sol eliyle kapıyı kapattı. Savcılık, Uğur’un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğunu sordu. Uğur ise “Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum” dedi.

‘BARDAĞI BANA NEDEN GÖSTERDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM’

Savcılık, Hasan Ataman Yıldırım’ın kısa süre sonra Kozinoğlu’nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur’a gösterdiğinin görüldüğünü belirterek bunun nedenini sordu. Uğur ise “Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum” dedi. Uğur’un önceki ifadesinde, Kozinoğlu’nun rahatsızlanmadan hemen önce “Benim odama uğrayıp sonra kendi odasına geçti” şeklinde beyanda bulunduğu hatırlatıldı. Uğur, yeni verdiği ifadesinde “Yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir” dedi.

‘HERHANGİ BİR DAHİLİM BULUNMAMAKTA’

Uğur’a, Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım’ın yürüyüşte oldukları sırada yaklaşık 14 dakika içinde hazırlayıp birlikte yemek yemeleri de soruldu. Uğur, bunun özel bir nedeni olmadığını söyleyerek “Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi” dedi.

Uğur, ifadesinin ilerleyen bölümünde Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün kasten gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasını istediğini söyledi. Kozinoğlu’nun FETÖ tarafından hedef alındığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğur, ölümün ardında örgütsel bir bağlantı bulunabileceği yönündeki kişisel kanaatini dile getirdi. Uğur ayrıca, Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili kendisinin herhangi bir dahli, ihmali veya suistimali bulunmadığını söyledi.