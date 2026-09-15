Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanmıştı: Gazeteci Selahattin Günday hakkındaki karara itiraz

Eski Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin operasyonda gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday, 3 gün önce tutuklandı.

Günday'ın avukatları Hüseyin Ersöz, Enes Ermaner ve Buse Şahin ise, 'kararın hukuka ve zamanaşımına aykırı olduğunu' vurgulayarak bugün Silivri nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi verdi.

ZAMANAŞIMI HATIRLATMASI!

Dava zamanaşımı süresinin 10 Mart 2026 tarihi itibariyle dolduğuna da dikkat çekilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Müvekkilimizin yirmi yılı aşkın süredir gazetecilik yapan, uzun yıllar adliye muhabirliği görevinde bulunmuş, sabit ikametgâh sahibi ve kaçma şüphesi bulunmayan bir kişi olduğu; yaklaşık on beş yıl önceki olaya ilişkin delillerin tamamının dosyaya girmiş tarihsel ve sabit nitelikteki kayıtlar olması karşısında delil karartma ihtimalinden de söz edilemeyeceği dikkate alınarak;

1. İlk incelemenin CMK m.268/f.2 gereğince Sayın Hakimliğinizce yapılarak, itirazımızın kabulü ile Müvekkilimizin tutuklanmasına ilişkin Hakimliğinizin 12 Eylül 2026 tarihli tutuklama kararından DÖNÜLMESİNE ve Müvekkilimizin TAHLİYESİNE;

2. İtirazımızın, kararı veren Sayın Hakimlikçe kabul edilmemesi halinde CMK m.268/2 ve 3-b gereğince “en çok 3 gün içinde” itirazı incelemeye yetkili Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tevdiine ve neticede; İTİRAZIMIZIN KABULÜ ile Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin 2026/551 Sorgu sayılı kararının KALDIRILMASINA,

3. Bu kapsamda Müvekkilimiz Selahattin GÜNDAY’ın, a. Herhangi bir adli kontrol yükümlülüğüne hükmedilmeksizin veya b. CMK.m.109/3’de sayılan adli kontrol yükümlülüklerinden birine ya da birkaçına başvurulmak suretiyle TAHLİYESİNE, karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz."