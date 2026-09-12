Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMADA İKİNCİ DALGA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeni delillerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. İkinci operasyon kapsamında aralarında gazeteci Selahattin Günday ve kameraman İdris Tiftikçi ile sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildiği öğrenildi.

DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edilmiş ve hayatını kaybetmişti. O dönem yürütülen soruşturma 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.

Ancak dosya, 26 Ağustos 2026’da takipsizlik kararının kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Yeni soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu ve farklı deliller yeniden incelemeye alındı.

KOZİNOĞLU’NUN MEZARI AÇILDI

Soruşturmadaki en dikkat çekici adımlardan biri de feth-i kabir işlemi oldu. Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amacıyla mezarından örnekler alınması kararlaştırıldı.

Alınan kemik, toprak ve diğer örneklerin; cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi planlandı. İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu tarafından ölüm nedenine ilişkin yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.