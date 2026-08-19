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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası atılan havai fişek 20 yıllık sanat birikimini kül etti

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası atılan havai fişek 20 yıllık sanat birikimini kül etti

19.08.2026 11:33:00
Güncellenme:
DHA
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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası atılan havai fişek 20 yıllık sanat birikimini kül etti

Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek, ressam Murat Melih Özen'in evine isabet etti. Çıkan yangında Özen'in 20 yıllık sanat birikimi, tabloları ve ekipmanları yandı.
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Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı öne sürülen havai fişek, Evliya Çelebi Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in dairesine düştü.

Çıkan yangında Özen'in kiracı olarak yaşadığı ev kullanılamaz hale gelirken, yıllardır üzerinde çalıştığı tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları da yandı. Yangın sırasında ailesinin yanında Dalaman'da bulunan Özen, telefonla gelen 'Evin yanıyor' haberiyle yaklaşık 20 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca biriktirdiği eserlerinin ve malzemelerinin yok olduğunu öğrendi.

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YENİ SERGİ HAZIRLIĞINDAYMIŞ

İstanbul’da kiracı olarak yaşadığı evini çalışma alanı olarak kullanan Murat Melih Özen, yangından önce yeni bir sergi hazırlığındaydı. Aylarca üzerinde çalıştığı tabloları, boya ve fırçaları, şövalesi, müzik ekipmanları, yıllardır sakladığı evrakları ve babasına ait resimleri de evde bulunuyordu.

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"BU HALE GELMESİNİ İSTEMEZDİM"

Ressam ve müzisyen olan Murat Melih Özen, şunları söyledi:

“Dalaman'da annemin yanındayken alt komşudan telefon geldi 'Ev yanıyor, içeride misin?' dedi. 'Hayır' dedim. Ben senelerin ressamıyım. Emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim, stüdyo ekipmanım, her şeyim gitti. Benim şu an bu çantam var, bir de biraz evvel yoldan geldim, sırt çantam var, laptopum var, onun dışında hiçbir şeyim yok artık. Çocukluktan beri resim yapıyorum, 3 yaşından beri. Sergiye çıkartabilecek iş olması için çok az kalmıştı. 2-3 tane iş daha yapmam gerekiyordu. Hazırlamıştım. Zaten sanattan hayatı idame ettirmek çok kolay bir şey değil.

Ben bunu bilerek bu işi seçmek durumunda kaldım, çünkü doğuştan gelen bir yetenekti. Başka yapmak istediğim, beni heyecanlandıran bir şey yok. Hepsini bir kenara bırakın, burada bir hayat, yaşantı, mücadele var. Her şey para değil. En azından insanların sergide görmelerini isterdim. Üzerine konuşabilmek isterdim. Satılması bile o kadar önemli değil. Bu hale gelmesini istemezdim."

Özen, manevi değeri olan resimlerin de yok olduğunu ve kaybettiklerini geri istediğini açıkladı. Özeen ayrıca hukuki yollara da başvuracağını duyurdu.

İlgili Konular: #Beyoğlu #Maç

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