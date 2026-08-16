Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek yangın çıkardı!

Evliya Çelebi Mahallesi Tepebaşı Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede dün akşam saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişeklerden biri, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın yanında bulunan apartmandaki daireye isabet etti. Havai fişeğin isabet etmesinin ardından dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve çevrede inceleme yaptı. Yangın sırasında dairenin boş olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.