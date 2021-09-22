Kasklı saldırgan market önünde oturan adamı bacağından vurup kaçtı
Bayrampaşa’da kafasında motosiklet kaskı olan şahıs, market önünde oturan Libyalı kişiyi bacağından vurarak kaçtı.
Olay, dün Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafasında motosiklet kaskı olan saldırgan, arkadaşlarıyla bir marketin önünde merdivende oturan ve Libya uyruklu olduğu öğrenilen bir kişinin yanından geçiyormuş gibi yapıp yürümeye devam etti.
Libyalı şahsın önüne gelen kasklı saldırgan, elindeki tabanca ile yakın mesafeden ateş edip olay yerinden kaçtı. Libyalı şahsın arkadaşları saldırganı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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