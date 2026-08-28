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Kastamonu açıklarında batan gemi... 13 kişilik mürettebat kurtarıldı

Kastamonu açıklarında batan gemi... 13 kişilik mürettebat kurtarıldı

28.08.2026 13:32:00
Güncellenme:
ANKA
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Kastamonu açıklarında batan gemi... 13 kişilik mürettebat kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren ticari gemideki 13 kişilik mürettebatın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğanyurt açıklarında bir ticari geminin su alarak batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-301 ve TCSG-96) ile 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-40) sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kapalı tip kurtarma filikasıyla gemiyi terk eden 13 kişilik mürettebat, sağlık durumları iyi şekilde Sahil Güvenlik Botu’na alındı. Mürettebat, daha sonra İnebolu Sahil Güvenlik İskelesi’ne teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı, kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

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