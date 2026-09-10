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Kastamonu Belediyesi'ne silah ve kılıçla baskın!

Kastamonu Belediyesi'ne silah ve kılıçla baskın!

10.09.2026 21:59:00
Güncellenme:
İHA
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Kastamonu Belediyesi'ne silah ve kılıçla baskın!

Kastamonu’da işten çıkarılan M.Ö., silah ve kılıçla belediye binası önüne gelerek havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin ikna ettiği şahıs gözaltına alındı.
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Kastamonu’da işten çıkarıldığı gerekçesiyle bir şahıs, silah ve kılıçla Kastamonu Belediyesini bastı. Belediye binası önünde havaya ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesinde çalıştığını ve işten çıkarıldığını iddia eden M.Ö., aracıyla belediye binası önüne geldi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek isteyen M.Ö., talebinin yerine getirilmemesi üzerine yanında getirdiği silah ve kılıçla belediye önünde beklemeye başladı. Sık sık bağırarak "ekmeğimle oynadığınız" diyen M.Ö., Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini yineledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sinir krizi geçiren M.Ö.’yü ikna etmeye çalıştı. Silahla havaya birkaç el ateş açan M.Ö., ikna çabaları neticesinde elindeki silahı ve bıçağı bırakarak teslim oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, belediye önünde incelemelerde bulunurken, şahsın aracı ise çekici yardımıyla belediye önünden kaldırıldı.

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