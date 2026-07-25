Kastamonu’da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Kastamonu kara yolu Alamabatak köyü mevkisinde meydana geldi. Seyit K. yönetimindeki 57 ABN 502 plakalı kamyonet, Taşköprü istikametinde aynı yönde seyreden Hakkı D. idaresindeki 34 DH 1417 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyonet, Sait Yürekli yönetimindeki 06 BFA 803 plakalı otomobile de çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sait Yürekli ile aynı araçta bulunan S.Y. ve O.Y. ile kamyonetin sürücüsü Seyit K., otomobil sürücülerinden Hakkı D. ve araçta yolcu olarak bulunan Zafer K. ile Engin S.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Sait Yürekli'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sait Yürekli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.