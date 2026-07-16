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Kastamonu'da denize giren emekli cumhuriyet savcısı boğuldu

Kastamonu'da denize giren emekli cumhuriyet savcısı boğuldu

16.07.2026 19:19:00
Güncellenme:
AA
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Kastamonu'da denize giren emekli cumhuriyet savcısı boğuldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denize giren 84 yaşındaki emekli cumhuriyet savcısı Mehmet Yaşar Hacıoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denize giren emekli cumhuriyet savcısı boğuldu.

Ankara'dan gezmek amacıyla Kastamonu'ya gelen 3 arkadaş, İnebolu'nun Evrenye köyü açıklarından denize girdi.

Bir süre sonra Mehmet Yaşar Hacıoğlu'nun (84) denizde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Hacıoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Boğulduğu belirlenen Hacıoğlu'nun emekli cumhuriyet savcısı olduğu öğrenildi.

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