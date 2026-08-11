Kastamonu’da otomobil 15 metreden uçtu: Baba öldü, ailesi ağır yaralı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 15 metreden menfez alanına uçtu. Kazada sürücü Kadir Çokgezen yaşamını yitirirken, eşi ve iki çocuğu ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler ilçesi Ödemiş köyü mevkisinde meydana geldi.
İzmir'den memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine giden Kadir Çokgezen'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten menfezin bulunduğu alana uçtu.
İhbar üzerine bölgeye Seydiler Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
BABA HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Kadir Çokgezen olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi G.Ç. (42) ile çocukları İ.U.Ç. (15) ve E.B.Ç. (12) ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kadir Çokgezen'in cenazesi araçtan çıkarılarak Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.