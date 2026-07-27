Kastamonu'da şiddetli sağanak: Çay taştı, ev ve işyerlerini su bastı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakta Devrekani Çayı taştı, ilçe merkezinde sel ve su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kod ile uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Cide ilçesinde sağanak nedeniyle Devrekani Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezi, sular altında kaldı. Giriş ve bodrum katlardaki 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su basarken, bölge halkı güvenlik amacıyla üst katlara çıktı.

Bazı caddelerde sel sularının yer yer 1 metreye ulaştığı, bu nedenle vatandaşların uzun süre evlerinden çıkamadığı öğrenildi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

İlçede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Cide Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturuldu. Cide Kaymakamlığı, sel nedeniyle evlerine ulaşamayan veya mahsur kalanlar için Cide Bayram Yusuf Aslan Uygulama Oteli'nin geçici barınma amacıyla hizmete açıldığını duyurdu.

Cide Belediyesi ekipleri de su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı. Sel nedeniyle can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasar tespiti ve sel sularını tahliye çalışması devam ediyor.

ARI KOVANLARI SUYA GÖMÜLDÜ

Sağanak sonrası meydana gelen sel suları arı kovanlarına zarar verdi. İlçede arıcılık yaparak geçimini sağlayan Recep Çınar'a ait yaklaşık 350 kovan sel sularına gömüldü.

Çınar, bal hasadının henüz yüzde 20'sini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "350 kovan arımız ve içlerindeki ballarla birlikte yaklaşık 7-8 milyon liralık zararımız var" dedi.

KÖY YEMEKHANESİNİ SU BASTI

Sağanak yağışın ardından meydana gelen sel suları nedeniyle köylerde maddi hasar oluştu. Çataloluk köyünde çok amaçlı olarak kullanılan köy yemekhanesi sel suları altında kaldı.

Çataloluk Köyü Muhtarı Mehmet Güler, sel nedeniyle köy gasilhanesinin duvarının çöktüğünü, meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı mahalle yollarının ulaşıma kapandığını ve bazı evlerin de risk altında bulunduğunu söyledi. Köyde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DERE DUVARI ÇÖKTÜ, EVLERİ SU BASTI

Sağanak yağışın ardından ilçeye bağlı Akbayır köyünde, 2 yıl önce Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan dere istinat duvarı, sel sularının etkisiyle birçok noktadan çöktü. Duvarın yıkılmasıyla taşan dere suları çevrede bulunan evlere doldu. Sel nedeniyle evlerde maddi hasar meydana gelirken, bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.