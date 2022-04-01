Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Çaykapı ve Akseki köylerinde telefon ve internet kablolarının farklı zamanlarda 3 kez çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT (jandarma dedektifleri) ekipleri, failleri yakalamak için çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında haberleşme nakil hatlarını çalanların Çorum'dan geldikleri belirlendi.
JASAT ekiplerinin Çorum'da yaptığı araştırmada, A.Y'nin (21) Oğuzlar ilçesi sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir oto tamircisine bırakılan kamyoneti alarak A.K. (24), A.S. (30) ve O.Ç. (22) ile Tosya ilçesine geldiği, Çaykapı ve Akseki köylerinden telefon ve internet kablolarını keserek çaldıkları, ardından bunları eriterek içindeki bakır teli Osmancık ilçesinde bir hurdacıya 4 bin liraya sattıkları tespit edildi.
Jandarma ekiplerince Oğuzlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlgili Haberler
- Şişli’de motosiklet hırsızlığı kamerada
- Eyüpsultan'da otomobil camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
- Hırsızlık için girdiği kanalda mahsur kaldı, yardım etmeyenlere tepki gösterdi
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama
- Vicdansızlık: Hamile köpeği öldürdü
- MSB'den Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama
- YÖK'ten yatay geçiş açıklaması
- İtalyan kayakçı, Van'da çığ altından kurtarıldı
- İstanbul'da enflasyon zirvesini yeniledi
- Altın fiyatlarında son durum
- Manchester United, Bruno Fernandes'i açıkladı
- 'Göcek koylarına kıymayın'
- Sahte profesör: İşim, profesörlük gerektirmez