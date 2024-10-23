Kastamonu’da kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kastamonu’da kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçta bulunan 2’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kastamonu’da kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:15

Kuzeykent Mahallesi’nde bulunan Sunta Köprülü Kavşağında, A.S.H. idaresindeki 37 BA 030 plakalı BMW marka otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı istikamette seyir halinde olan, M.K. yönetimindeki 55 NJ 954 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü ile yanında buluna Y.H. ve T.A. araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.H. ile T.A.’nın hayat tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kastamonu #kaza

İlgili Haberler

Yer Kastamonu... Polis memuru tartıştığı eşini katletti!

Yer Kastamonu... Polis memuru tartıştığı eşini katletti!
Kastamonu’da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Kastamonu’da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Kastamonu'da annesini öldüren kişi intihar etti

Kastamonu'da annesini öldüren kişi intihar etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler