Kastamonu'da kar nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 4 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.
Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar nedeniyle Ağlı ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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