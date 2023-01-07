Kastamonu'da kar nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 4 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

AA
Yayınlanma: 07.01.2023 - 16:47
Kastamonu'da kar nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor
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Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle Ağlı ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

 


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