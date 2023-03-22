Kastamonu'da kaybolan balıkçının cesedi 6 ay sonra bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, balık tutmak için teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cesedine 6 ay sonra ulaşıldı.

DHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:30
Kastamonu'da kaybolan balıkçının cesedi 6 ay sonra bulundu
Abone Ol google-news

Balık tutmak için 26 Eylül 2022 tarihinde Cide İlyasbey limanından denize açılan Doğan Çelen'den (39) bir daha haber alınamadı. Çelen'in kayığı kayalıklara bindirmiş olarak bulundu.

Ekipler tarafından uzun süre denizde, deniz altı ve karada yapılan aramalarda Çelen'e ulaşılamayınca çalışmalar sonlandırıldı.

PANTOLONDAN KİMLİĞİ ÇIKTI

Bugün Doğanyurt'da denize açılan bir balıkçı trol teknesinin kıyıdan 90 metre açıkta ağlarına insan cesedi takıldı. Balıkçılar tekneyi Doğanyurt limanına demirledi. Balıkçıların bildirmesiyle limana gelen ekiplerin yaptıkları incelemede tanınmaz halde olan cesedin pantolonundan Doğan Çelen'in kimliği çıktı.

Olay yerine gelen Çelen'in anne ve babası da cesedin üzerindeki giysilerin çocukları Doğan Çelen'e ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.


İlgili Haberler

Tuzla'da Rus bandıralı balıkçı gemisinde korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı!

Tuzla'da Rus bandıralı balıkçı gemisinde korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı!
Kıyıya yanaşan balıkçı teknesi alabora oldu: 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı, 1'i kayıp

Kıyıya yanaşan balıkçı teknesi alabora oldu: 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı, 1'i kayıp
Yaren Leylek, 12. yılda da balıkçı Adem amcayı unutmadı!

Yaren Leylek, 12. yılda da balıkçı Adem amcayı unutmadı!

En Çok Okunan Haberler