Kastamonu'da polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirleme göre 12 polis yaralandı.

AA
13 Ekim 2021 Çarşamba, 16:04
Kastamonu'da polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 polis yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor.






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