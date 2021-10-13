Kastamonu'da polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirleme göre 12 polis yaralandı.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 12 polis yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Karadağlı'nın katılacağı organizasyon iptal edildi
- Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
- DSÖ’den kritik açıklama
- Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı
- Akaryakıta 3 TL zam gelebilir
- Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış
- Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan
- AKP'nin tepki gösterdiği anketle ilgili konuştu
- AKP'li karikatüristten tepki çeken çizim
- Türk ekonomisini bekleyen büyük tehdit!