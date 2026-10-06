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Katıldığı programda kalp krizi geçirmişti: TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti

Katıldığı programda kalp krizi geçirmişti: TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti

6.10.2026 12:05:00
Güncellenme:
DHA
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Katıldığı programda kalp krizi geçirmişti: TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde haber takibi için katıldığı programda kalp krizi geçiren TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Akçakoca ilçesinde düzenlenen 2’nci Sulu Boya Kültür Festivali’nin gala yemeğine haber takibi için katılan TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk'e, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

Gazetecilik kariyerine 1989 yılında Düzce'de yerel basında başlayan Recep Levent Öztürk, daha sonra ulusal medyaya geçerek savaş muhabirliği yaptı. Meslek hayatı boyunca Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede görev yapan Öztürk, savaş ve çatışmaların yanı sıra insani dramları da haberleştirdi.

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BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Öztürk, 2008 yılında Gürcistan’da çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir gözünü kaybeden deneyimli muhabir, tedavisinin ardından mesleğine geri dönerek farklı bölgelerdeki gelişmeleri takip etmeyi sürdürdü.

TRT Haber'de yayımlanan 'Yardım Konvoyu' programıyla farklı bölgelerdeki insani yardım faaliyetlerini ekranlara taşıyan Öztürk, hazırladığı haber ve dosyalarla meslek hayatı boyunca birçok ödülün sahibi oldu.

Öztürk, son olarak 2026 yılında Beyrut'taki sıcak çatışmaları ve bölgedeki gelişmeleri takip etti.

TOPRAĞA VERİLECEK

Recep Levent Öztürk'ün cenazesi, memleketi Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde ikindide toprağa verilecek

İlgili Konular: #trt #Gazeteci #muhabir

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