Katılımevim soruşturması gündemde: Berna Laçin'den Müge Anlı göndermesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemelerinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin başlatılan adli süreç ve soruşturma kamuoyundaki yerini koruyor. Fon krizine dair piyasa dolandırıcılığı ve manipülasyon iddiaları çerçevesinde yürütülen soruşturmada gözaltı kararlarının açıklanmasının ardından oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Berna Laçin, kurumun reklam yüzü olan televizyon sunucusu Müge Anlı'yı işaret ederek, "Katılım Ev bilmem ne reklamlarında başka biri oynasaydı ne linç yerdi ha" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Katılım Ev bilmem ne reklamlarında başka biri oynasaydı ne linç yerdi ha — berna lacin🌟 (@bernalacin35_5) September 21, 2026

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Gürlek; 15 kişinin gözaltına alındığını, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise jandarma ve emniyet birimlerince sürdürüldüğünü bildirdi.

Soruşturma süresince bazı yatırım ve portföy şirketleriyle bağlantılı yönetici ile yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerine yönelik tedbir kararları uygulanırken, ilgili kurumlara malvarlığı devrini ve azaltıcı işlemleri engelleyici yazılar iletildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Soruşturmanın merkezinde yer alan Katılımevim'de, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kamuoyuna yansımasının ardından görevinden istifa etmişti. Yetkililer, fonlar üzerinden yürütülen fiyat hareketleri ve işlemlerle ilgili incelemelerin derinleştirilerek devam ettiğini ifade ediyor.