Katledilen Nilda Müge Şahin’in annesi ihmallere isyan etti: 'Hiç duydunuz mu, bir milletvekilinin kızı öldürülmüş?'

Şişli’nin Gülbahar Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta Nilda Müge Şahin, Nazir Ilgın tarafından ateşli silahla katledildi. Şahin’in cinayetten dokuz gün önce Ilgın’dan şikayetçi olduğu ve hakkında koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.



Alkollü olduğu öne sürülen Nazir Ilgın, genç kadına ait bir eşyayı mezara bıraktığı sırada güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtların fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Mezarlığa gelen ekipler, Ilgın’ı gözaltına aldı.

Evrensel'e konuşan Nilda Müge Şahin’in ailesi, Ilgın’ın uzun süredir Şahin’i ısrarla takip ettiğini, kendisini ve aile üyelerini tehdit ettiğini anlattı. Aile, cinayet öncesindeki süreçte yapılan şikayetlere ve alınan koruma kararına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek soruşturma sürecine tepki gösterdi.

'SÜREKLİ ETRAFIMIZDAYDI'

Nilda Müge Şahin’in annesi Nilgün Şahin, kızının Ilgın ile ilişkisini sonlandırmasının ardından sürekli rahatsız edildiğini söyledi ve Ilgın’ın hem kendisinin hem Nilda Şahin’i hem de kız kardeşinin evinin çevresinde dolaştığını, gece vakitlerinde zili çalarak rahatsız ettiğini, aile üyelerini dışarıda da takip ettiğini anlattı. Anne Şahin, tehdit içerikli mesajlar aldığını ifade etti:



“Sürekli buradaydı, sürekli bizim gözümün önündeydi. Bana attığı mesajların içinde bile tehdit vardı.”

Ilgın’ın motosikletiyle Nilda Şahin’in önünü defalarca kestiğini belirten Nilgün Şahin, kızının bu nedenle yaşadığı korkuyu kendisine, “Artık onun yüzünden kaza yapacağım” sözleriyle anlattığını aktardı. Şahin, son olarak Ilgın’ın Nilda Şahin’in önünü kestiği bir olayda kızını yumrukladığını ve bunun ardından Nilda Şahin’in şikayetçi olmaya karar verdiğini belirtti. Ilgın’ın savcılıkta yalan beyanda bulunduğunu ve adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldığını belirten Nilgün Şahin, Ilgın’ın ailesinin de kendilerini arayarak şikayeti geri çekmeleri yönünde baskı yaptığını da söyledi.

'BU SEVGİ DEĞİL'

Ilgın’ın daha önce bir kadına yönelik şiddet uyguladığını ve cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında olduğunu belirten anne Nilgün Şahin, Ilgın hakkında 6 ayrı suç kaydı bulunduğunu ve buna rağmen adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Ilgın’ın kendilerini ve çevrelerini Nilda Şahin ile barışmaya ikna etmeye çalıştığını ve bunu “sevgi” olarak tanımladığını söyleyen Şahin, “Bu sevgi değil, sevgi olmaz böyle. O gün on dakikada toprağı doldurdular benim çocuğumun üstüne. On dakikada mı büyüttüm ben onu? On dakikada mı taşıdım karnımda?” dedi.

'HASTANEYE KADAR GELDİ, POLİS HİÇBİR ŞEY YAPMADI'

Katil Ilgın’ın olay günü Nilda Şahin’i ve kız kardeşini hastaneye kadar takip ettiğini, Nilda Şahin’in kullandığı motosikletin tekerini de patlattığını belirten Nilgün Şahin, “Hastaneden çıkışta benzinliğe gittiler ve bizi görüntülü aradılar. Eşim, ben, damat burada oturuyoruz. Dediler ki ‘Peşimizde.’ Motorun tekerini nasıl şişireceklerini sordular” dedi.

Nilgün Şahin, Nilda’nın vurulmasının ardından failin hastaneye geldiğini ve çevredeki kişilerin de Ilgın’ı gördüğünü belirterek “Ambulansın arkasından hastanenin içine giriyor. Kızım gördü. Sonrasında da hastanenin arkasında tur atmış” dedi.

Vurulmuş kızının hastane içinde olduğunu ve bu sırada polislerin de hastane çevresinde bulunmasına rağmen müdahale etmediğini ileri süren anne Şahin, “Polise gittim, ‘Niye duruyorsunuz burada?’ dedim. Sigara içiyorlar. Polis hiçbir şey yapmıyor. Ben de emniyette çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Nilgün Şahin, failin hâlâ bulunamamasına yönelik ise şöyle konuştu:



“Ben şu anda yüksek seviyede bir insan olsam şimdiye kadar bulurlardı. Gerçi onların çocuklarına bir şey olmuyor. Hiç duydunuz mu, bir milletvekilinin kızı öldürülmüş? Askerde şehit olanlar bile fakir fukaranın çocukları.”

'KORUNDUĞUMUZA NASIL İNANALIM?'

Nilgün Şahin, eşi, kızı ve damadının ifadeye çağrıldığını ancak kendisinin çağrılmadığını belirtti. Aile üyelerinin avukatları olmadan ifade vermek zorunda kaldığını söyleyen Şahin, failin firari olması nedeniyle can güvenliklerinden endişe etmelerine rağmen kendileri için bir koruma kararı çıkarılmadığını ifade etti. Kendilerine yalnızca “Sivillerin etrafta olduğu” yönünde bilgi verildiğini aktaran Şahin, “Sivilleri siz görmüyorsunuzdur” denildiğini ancak kendisinin çevrede kimseyi görmediğini söyledi.

Cinayetin yaşandığı akşam eve döndüklerinde evin önünde güvenlik önlemi alınması için birkaç kez telefon görüşmesi yapmak zorunda kaldıklarını belirten Şahin, görevlendirilen polislerin ertesi akşam bölgede olmadığını söyledi:



“Yani bir savcı yalan ifadeyle bunu bırakıyorsa ‘Siviller buraları dolaşıyor’ sözüne ben nasıl inanayım? Yani savcı bunu serbest bırakıyor. Benim çocuğumu öldürüyor.”

Taziye için gelen polislerin kendisine dikkat etmesini ve dışarı çıkmamasını söylediğini aktaran Şahin, “Çıkmam dışarı ama hiç mi çıkmayacağım?” diye sordu.

'DEVLET KIZIMA SAHİP Mİ ÇIKTI?'

Nilgün Şahin, kızının sigorta primleriyle ilgili bilgi almak için SGK’yi aradığını ve durumu anlattığını belirterek, “Bunun primi aktaracaklar mı birinin üstüne, yoksa ödenmiş primi geri veriyor musunuz diye sordum. Aktarılmıyor da geri ödeme de olmuyor. Ne oluyor diye sorduğumdaysa ‘Devlete kalıyor’ dediler.” Bunun üzerine tepki gösteren Şahin, “Devlet bana, çocuğuma sahip çıkıyor mu, katilini bulamıyor da parasını mı yiyecek?” diye sorduğunu belirtti.

KADINLARIN 'KADERİ' FAİLLERİN ELİNDE Mİ?

Kızının ölümünün “kader” olarak açıklanamayacağını söyleyen Nilgün Şahin, kızını kaybetmesi üzerine şunları söyledi:



“Ben bu kader kelimesine inanmıyorum. Kader ne olur? Hastalık olur, yaşlılık olur. Benim çocuğumun kaderi onun elinde miydi?”

Medya aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyleyen Şahin, cinayetin gündemden düşmemesi gerektiğini vurguladı:



“Bu gündemden düşmesin. Bazı kadın cinayetleri örtbas ediliyor. Unutuluyor. Unutulmasın.”

Kadın cinayetlerinin son dönemde arttığını söyleyen Şahin, “Kedileri öldürüyorlar. Köpekleri öldürüyorlar. Kadınları öldürüyorlar. Hep erkeklerin dünyası bu dünya. Bütün haberler kadın cinayeti. Sanki grip salgını gibi” diyerek cinayetlerin artmasına neden olan iktidara tepki gösterdi.

NAZİR ILGIN'IN ŞİDDET UYGULADIĞI KADINLAR: 'KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ'

Nazir Ilgın Beşiktaş’ta 6 Haziran 2020’de ayrıldığı bir kadına şiddet uygulamış ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. 8 Haziran 2020’de ise aynı kadının önünü kesip darbetmiş, elinden ve boynundan bıçakla yaralamış ve kadının boğazını kesmeye çalışmıştı. Ağır yaralanan hemşire kadın, tedaviyle hayata tutunurken zanlının o dönem serbest bırakılması tepkilere neden olmuştu.



Duruma tepki gösterenlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Erdoğan’ın “Nasıl salınabilir?” sözlerinden sonra Ilgın gözaltına alınıp tutuklandı. 2021 yılında, 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Ilgın, denetimli serbestlikle 5 yıl sonra cezaevinden çıktı.

Nazir Ilgın’ın geçmişte birçok kez şiddet uyguladığı kadınlar İlke TV’ye ulaşarak, yıllardır korku içinde yaşadıklarını anlattı. Ilgın’ın Beşiktaş’ta görüldüğüne ilişkin duyumlar aldıklarını belirten kadınlar, “Bir kadın öldürüldü, biz ise hâlâ korunmuyoruz.” dedi.

DEVLET ÖNLEM ALMIYOR, KADINLAR KATLEDİLİYOR

Kadınlar uzun bir süredir devletin koruma kararlarının işletilmediğini, cezasızlık politikalarının kadınların canına mal olduğunu anlatıyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre 2026’ın ilk 7 ayında 175 kadın cinayeti, 182 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.

2026 yılında öldürülen 175 kadının 75’i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. 20’si birlikte olduğu erkek, 12 kadın eskiden evli olduğu erkek tarafından öldürüldü, 6’sı eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.

2026 yılının ilk 7 ayında öldürülen 175 kadının 92’si, ateşli silahlarla öldürüldü. Başka bir ifadeyle, öldürülen her iki kadından biri ateşli silahla yaşamdan koparıldı.