Katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybetti: Kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Hatay-Gaziantep seferini yapan otobüsü ile Gaziantep’ten nurdağı istikametine seyir halinde olan otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Feci kazada otomobilde bulunan 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Otomobil ve otobüsün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şeridine geçerek kafa kafaya çarpışma anları yer aldı.
Katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybetti: Kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/C7v6IQQg20 pic.twitter.com/FVBjkKepT9— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 27, 2026