Cumhuriyet Gazetesi Logo
Katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybetti: Kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybetti: Kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktı

27.09.2026 20:49:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybetti: Kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’te otomobil ve otobüsün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şehrine geçerek kafa kafaya çarpışma anları yer aldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Hatay-Gaziantep seferini yapan otobüsü ile Gaziantep’ten nurdağı istikametine seyir halinde olan otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada otomobilde bulunan 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobil ve otobüsün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şeridine geçerek kafa kafaya çarpışma anları yer aldı.

İlgili Konular: #kaza #gaziantep #görüntü