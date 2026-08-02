'Katliam Yasası'nın 2’inci yılında ağır tablo: Sokak hayvanlarının yüzde 92'si toplatıldı

Eylem boyunca "Barınaklar ölüm kampı", "Yasayı sokakta biz yazacağız", "Hayvan cinayetleri politiktir", "Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin" ve "Katliam Yasası geri çekilsin" sloganları atıldı.

‘YAŞAM ALANI DEĞİL ÖLÜM NOKTASI’

Yaşatacağız Platformu adına Duygu Kurt ve Bernev Özgüder tarafından okunan ortak açıklamada, yasanın yürürlüğe girdiği iki yıllık süreçte Türkiye'nin birçok kentinde sokakta yaşayan hayvanların toplatıldığı, kötü muameleye uğradığı ve çok sayıda ölüm vakasının yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada Erzincan, Konya, Gebze, Ümraniye, İğneada, Osmaniye, Düzce, Mamak, Altındağ ve Silivri başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan olaylar anımsatılarak, hayvanların zehirlendiği, diri diri gömüldüğü, işkence gördüğü ve barınaklarda yaşamlarını yitirdiği ifade edildi. Hayvan hakkı savunucuları, yasanın uygulanmaya başlamasının ardından yürütülen toplama politikalarının ülke genelinde büyük bir boyuta ulaştığını belirterek, bugüne kadar sokakta yaşayan hayvanların yaklaşık yüzde 92'sinin toplatıldığını söyledi. Açıklamada, belediyelerin İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yoğun toplama faaliyetleri yürüttüğü, hayvanların yaşam alanlarından koparılarak barınaklara götürüldüğü ve bu merkezlerin birçok hayvan için yaşam alanı değil ölüm noktası haline geldiği savunuldu.

‘KATLİAM YASASI İPTAL EDİLSİN’ KAMPANYASI BÜYÜYOR

Eylemde yalnızca protesto değil, yeni kampanyaların da duyurusu yapıldı. Yaşam hakkı savunucuları, "Katliam Yasası İptal Edilsin" kampanyasını büyüteceklerini ve hayvanların yaşam hakkını güvence altına alacak yeni bir yasal düzenleme hazırlanması için kamuoyu oluşturacaklarını açıkladı.

Platform, sokakta, mahallelerde, sendikalarda, sivil toplum alanında ve Meclis nezdinde mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "yaşatan yasa" talebini yineledi.

MEDYAYA VE SİYASETE ELEŞTİRİ

Basın açıklamasında, bazı medya kuruluşlarının hayvanları hedef gösteren yayınları eleştirilirken, siyasi iktidarın ve yasaya destek veren milletvekillerinin sorumluluğu bulunduğu öne sürüldü. Ana muhalefet partilerinin de yerel yönetimlerde uygulamaları nedeniyle eleştirildiği açıklamada, hayvanlara yönelik şiddetin toplumsal şiddeti beslediği savunuldu.

GÜVENLİ SOKAKLAR DERNEĞİ'NE DE TEPKİ

Basın açıklamasında, hayvan hakkı savunucuları Güvenli Sokaklar Derneği'nin (GÜDOSER) söylem ve faaliyetlerini de eleştirdi. Açıklamada, sokaklardaki şiddetin sorumlusunun sokakta yaşayan hayvanlar olmadığı savunularak, derneğin kamuoyunda hayvanlara yönelik olumsuz algıyı beslediği öne sürüldü. Eylemciler, "GÜSODER kapatılsın" sloganı atarken, derneğin faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulundu.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NÖBETİNE DESTEK ÇAĞRISI

Basın açıklamasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (özellikle Davutpaşa Kampüsü'nde) son haftalarda kampüste yaşayan köpekler ve bazı kedilerle ilgili gelişmeler nedeniyle öğrenciler tarafından tutulan nöbete de destek çağrısı yapıldı.