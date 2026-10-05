‘Katliam yasası’nın gölgesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Hayvan hakkı savunucuları, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanında sokağa çıktı. Hayvanseverler kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen 7527 sayılı hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanuna karşı seslerini yükseltti. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte dün meydanları dolduran yaşam hakkı savunucuları, yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana yaşanan hak ihlallerine ve katliamlara dikkat çekerek düzenlemenin derhal iptal edilmesini istedi.

İstanbul’da Beşiktaş İskele Meydanı’nda bir araya gelen Yaşatacağız Platformu üyeleri, barınak kapasiteleri ile sokaktaki hayvan nüfusu arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekerek yetkililere şu soruları yöneltti: “Yasa çıkarken Türkiye’de dört milyon sokak hayvanı olduğu ve barınak kapasitesinin iki yüz bini geçmediği ifade edilmişti. Bugün yetkili makamlarca açıklanan verilere ve sahiplendirme sayılarına baktığımızda soruyoruz: İki yüz bin kapasiteli bir ülkede üç milyon hayvan nerede? Bu rakamları açıklayanlar, hesabı verilmeyen bu canların nasıl ve nerede katledildiğinin hesabını vermek zorundadır.”

MECLİS’E ÇAĞRI

Açıklamanın devamında, yasanın iptali ve yerine, “Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat” modelini esas alan yeni bir düzenlemenin getirilmesi amacıyla başlatılan imza kampanyasının ayrıntıları paylaşıldı. On bin imzayı aştıklarını belirten Yaşatacağız Platformu ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi temsilcileri, TBMM’ye seslendi: “Maalesef endişelerimiz gerçeğe dönüştü. Yasa yürürlüğe girdiğinden beri sokaklarda ve barınaklarda yüz binlerce köpek yaşamdan koparıldı. Katliamları meşrulaştıran düzenlemenin acilen iptal edilmesini, tek bir canın dahi hayattan koparılmayacağı yaşatan bir yasanın çıkarılmasını talep ediyoruz.”

İstanbul’da eylemlerin bir diğer adresi Kadıköy oldu. Süreyya Operası önünde toplanan Osmanağa Patileri ve yaşam hakkı savunucuları, sokak hayvanlarının yalnız olmadığını belirterek mücadelenin süreceğini vurguladı.