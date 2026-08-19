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Katman İktisat Portalı yoluna devam ediyor: İktisada kuramsal bir bakış

Katman İktisat Portalı yoluna devam ediyor: İktisada kuramsal bir bakış

19.08.2026 12:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Katman İktisat Portalı yoluna devam ediyor: İktisada kuramsal bir bakış

Katman İktisat Portalı yayın hayatındaki ilk altı ayını geride bıraktı. Kâr amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına dayanan platform ekonomi politikalarından kuramsal tartışmalara uzanan geniş yelpazede analizler sunarken önümüzdeki dönemde İngilizce yayına geçmeyi ve dijital mecralardaki varlığını artırmayı hedefliyor.
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15 Şubat 2026'da yayın hayatına başlayan Katman İktisat Portalı, altıncı ayını 247 yazıyla tamamladı. 50'nin üzerinde sürekli yazarın katkı sunduğu portalda haftada 6-10 yeni yazı yayımlanıyor.

Katman; büyüme, para politikası, enflasyon, bölüşüm, kadın emeği, kalkınma, çevre, yapay zeka ve iktisadi düşünce başta olmak üzere geniş bir alanda yayın yapıyor. Portal, Türkiye'nin iktisadi gündemini geniş halk kesimlerinin refahı ekseninde ele alırken gelişmekte olan ülkeleri ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

İKTİSAT POLİTİKASINDAN KURAMSAL TARTIŞMALARA

Katman'da güncel ekonomi politikası değerlendirmelerinin yanı sıra kuramsal ve metodolojik tartışmalara, veri ve araştırmaya dayalı analizlere de yer veriliyor.

Portal, farklı bakış açılarına açık çoğulcu bir platform olarak yazarların görüşlerini bağımsız biçimde ifade etmelerine önem veriyor. Yazılar, yazarların temel görüş ve argümanlarına müdahale edilmeden Editör Kurulu tarafından yürütülen editoryal süreçten geçiriliyor.

Bu süreçte metinlerin açıklığının, tutarlılığının ve genel niteliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

KÂR AMACI GÜTMEYEN YAYIN MODELİ

Akademik derinliği korurken daha geniş bir okur kitlesine ulaşmayı hedefleyen Katman, gönüllü emekle faaliyet gösteriyor ve kâr amacı gütmüyor.

Portalın işleyişi, paydaş yazarların ve editoryal kurulların katılımına dayalı bir yapı üzerinden yürütülüyor.

ULUSLARARASI ALANDA DA YAYIN YAPACAK

Dünyada eleştirel ve çoğulcu iktisat alanında çeşitli yayın ve platformlar bulunurken, Katman'ın gönüllü ve kâr amacı gütmeyen yapısı, 50'yi aşkın sürekli yazardan oluşan topluluğu ve haftada 6-10 özgün yazıya ulaşan yayın temposu, uluslararası ölçekte de benzerine sık rastlanmayan bir model oluşturuyor.

Katman, önümüzdeki dönemde faaliyet alanını genişletmeyi planlıyor. Eylül ayından itibaren İngilizce yayın yapmaya başlaması planlanan portalda, isteyen yazarların Türkçe yayımlanan yazılarının İngilizce çevirilerine de yer verilecek.

YOUTUBE KANALI VE MİSAFİR YAZARLAR GÜNDEMDE

Katman'ın gelecek dönem planları arasında YouTube kanalının etkinleştirilmesi ve misafir yazarlara daha fazla yer verilmesi de bulunuyor.

Bu adımlarla Katman'ın Türkiye'deki iktisat ve politik iktisat tartışmalarını daha geniş kesimlere ulaştırması ve bu tartışmaların uluslararası alanda daha görünür hale gelmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İlgili Konular: #iktisat #Portal

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