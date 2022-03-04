'Kavacık üzümleri daha güzel olacak'

04 Mart 2022 Cuma, 05:07

Kavacık’taki gübre dağıtımına katılan Başkan Selvitopu, “Köylerde tarımsal üretimi artırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız bu eşsiz topraklara ve ürünlere sahip çıkarak, onları gelecek kuşaklara korunmuş şekilde bırakmak. Olanaklarımız ölçüsünde desteklerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızdan özellikle yoğun fidan talebi de geliyor. Bu talepleri ayrıca değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi Kavacık, Tırazlı ve Uzundere'deki ÇKS'ye kayıtlı üreticilere, arazi yapısına uygun toplam 30 ton gübre dağıtıyor. Bugüne kadar 24 ton gübre teslim edildi. Dağıtımlar belirlenen program doğrultusunda sürüyor.