Kavel'den Mısır Çarşısı davasına... Duayen hukukçu Alp Selek yaşamını yitirdi

Türkiye'nin yakın dönem hukuk ve sosyal mücadele tarihinde önemli izler bırakan avukat Alp Selek, 95 yaşında hayatını kaybetti. 1960'lı yıllardan itibaren işçilerin, sendikacıların ve siyasi davalarda yargılananların avukatlığını üstlenen Selek, yaşamı boyunca hak savunuculuğunu sürdürdü.

Selek'in ölümünü, kızı sosyolog Pınar Selek'in mesajı üzerinden Açık Gazete duyurdu. Ölüm haberinin ardından siyasi parti ve hukuk çevrelerinden de taziye mesajları geldi.

KAVEL DİRENİŞİNDE İŞÇİLERİN AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ

Alp Selek'in hukuk mücadelesi 1960'lı yıllarda başladı. 1963 yılında Kavel Kablo Fabrikası'nda sendikal haklar için direnişe geçen ve ardından tutuklanan ya da haklarında dava açılan işçilerin savunmasını üstlenen avukatlardan biri Selek oldu.

İlerleyen yıllarda işçiler, sendikacılar ve siyasi hareketlerin mensupları hakkında açılan çok sayıda davada avukatlık yapan Selek, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde de siyasi davalarda sanıkların savunmalarını üstlendi.

Türkiye İşçi Partisi'nde de görev alan Selek, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından parti yöneticilerinden biri olduğu gerekçesiyle tutuklandı ve yaklaşık 4,5 yıl cezaevinde kaldı.

BARO LEVHASI MÜCADELESİNDE DE YER ALDI

Selek, cezaevinden çıktıktan sonraki dönemde de hukuk ve baro mücadelesini sürdürdü.

TİP yöneticiliği nedeniyle aldığı mahkûmiyet sonrasında Adalet Bakanlığı, Selek'in İstanbul Barosu levhasından silinmesini istedi. İstanbul Barosu yönetiminin bu talebe karşı çıkması üzerine Bakanlık ile baro arasında hukuki bir süreç yaşandı.

Selek, yürüttüğü hukuk mücadelesinin ardından yeniden baro levhasına kaydedildi.

KIZININ 25 YILLIK ADALET MÜCADELESİNDE YANINDA OLDU

Alp Selek'in yaşamının son dönemindeki en uzun hukuk mücadelesi ise, kızı Pınar Selek'in Mısır Çarşısı davası oldu.

1998 yılında İstanbul Mısır Çarşısı'nda meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı patlamanın ardından açılan davada Pınar Selek de sanıklar arasında yer aldı.

Dava boyunca patlamanın nedenine ilişkin farklı bilirkişi raporları hazırlandı. Bazı raporlarda patlamanın bomba nedeniyle değil, tüpgaz kaçağı sonucunda meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Pınar Selek hakkında farklı tarihlerde beraat kararları verilmesine karşın, kararların bozulmasıyla yargılama süreci yıllarca devam etti. Alp Selek de kızının avukatları arasında yer alarak davayı son yıllarına kadar takip etti.

SOL PARTİ: “MİRASINI YAŞATACAĞIZ”

Alp Selek'in ölümünün ardından SOL Parti de bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Parti, Selek'i “işçilerin, emekçilerin ve devrimcilerin avukatı” olarak nitelendirerek, Kavel Direnişi davası, DİSK davaları ile 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerindeki siyasi davalarda üstlendiği savunma görevlerine dikkat çekti.

SOL Parti açıklamasında, Selek'in sosyalist hareketin tarihsel hafızasında önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek, “Alp Selek'in anısını, mücadelesini ve bizlere bıraktığı mirası yaşatacağız” denildi.

CENAZE TÖRENİ İSTANBUL BAROSU'NDA

Alp Selek için cenaze töreni 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de İstanbul Barosu'nda düzenlenecek.