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Kavga sonrası 16'ıncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Emirhan'ın ölümüyle ilgili 4 gözaltı

Kavga sonrası 16'ıncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Emirhan'ın ölümüyle ilgili 4 gözaltı

22.07.2026 09:53:00
Güncellenme:
DHA
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Kavga sonrası 16'ıncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Emirhan'ın ölümüyle ilgili 4 gözaltı

Esenyurt'ta, iddiaya göre Emirhan Yıldız (28), arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede çıkan kavga sonrasında 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölümü sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Yıldız, 4 arkadaşı ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen nedenle 16'ncı kattan düştü.

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Arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldız’ın düştüğü alana gelen itfaiye ekipleri, gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emirhan Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emirhan Yıldız’ın daire içerisindeki arkadaşlarıyla kavga ettiği ve kavgadan kısa bir süre sonra 16'ncı kattan düştüğü iddia edildi. Olayla ilgili evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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