Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kavgada 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı: Şüpheli tutuklandı

Kavgada 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı: Şüpheli tutuklandı

5.10.2026 09:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kavgada 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı: Şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ise ağır yaralayan M.G. (52) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde, Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'taki bir pansiyonun önünde meydana geldi. Aynı maden şirketinde çalışan B.G. (36) ve R.K. (39) ile M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü, M.G., R.K. ve B.G.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalbinden ve çenesinden yaralanan R.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan B.G. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri, şüpheli M.G.’yi, ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlgili Konular: #kavga #EDirne

İlgili Haberler

Zeynep Bastık'tan konserde çıkan kavgaya sert tepki: 'Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!'
Zeynep Bastık'tan konserde çıkan kavgaya sert tepki: 'Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!' Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, seyirciler arasında çıkan kavgaya sert tepki gösterdi. Alanda çocukların bulunduğunu hatırlatan Bastık, kavgaya karışan dinleyicilere "Ne yaşıyorsunuz ya, ayıptır" diyerek sitem etti.
Kavgaya karışan şüpheliler eşyalarını bırakıp kaçtı
Kavgaya karışan şüpheliler eşyalarını bırakıp kaçtı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklı kavga ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine giderken, şüphelilerin eşyalarını bırakarak kaçtıkları belirlendi.
Muğla'da alacak kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Muğla'da alacak kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı Menteşe ilçesinde, alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Günay K.’nin av tüfeğiyle ateş açtığı Tayfun Ç. ile kardeşi Suat Ç. yaralandı. Şüphelinin gözaltına alındığı, Tayfun Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.