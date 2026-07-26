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Kavgada Kızılırmak’a düşmüştü: Cansız bedeni bulundu

Kavgada Kızılırmak’a düşmüştü: Cansız bedeni bulundu

26.07.2026 08:45:00
Güncellenme:
DHA
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Kavgada Kızılırmak’a düşmüştü: Cansız bedeni bulundu

Kırıkkale'de iddiaya göre çıkan kavgada darbedilen Ertuğrul Altan, bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Kızılırmak Nehri’ne düştü. Dalgıç polislerin çalışması sonucu Altan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Bahşılı ilçesinde Yeşil Vadi Caddesi üzerindeki Kızılırmak kenarında bulunan mesire alanında gece saatlerinde kavga meydana geldi.

İddiaya göre, Ertuğrul Altan (37) ile Ö.Y. ve D.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken Altan'ın, Ö.Y. ve D.Y. tarafından darbedildiği öne sürüldü. S.E. ve K.Ö.’nün tarafları ayırmaya çalıştığı sırada bölgeden uzaklaşmak isteyen Altan, Kızılırmak'a düştü. Bir süre suda çırpınan Altan, ardından gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Nehir çevresinde yapılan aramalarda Altan'a ulaşılamaması üzerine bölgeye Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Dalgıç polislerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu Ertuğrul Altan’ın cansız bedeni, kıyıdan 10 metre uzaklıkta ve 3 metre derinlikte bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan Altan'ın cenazesi, otopsi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Ö.Y. ve D.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #kavga #Kırıkkale #Kızılırmak Nehri #cansız beden

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