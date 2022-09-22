Kavgayı ayırmak istedi, darbedildi

Beylikdüzü'nde düğün çıkışı iki otomobil arasında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi darbedildi.

DHA
22 Eylül 2022 Perşembe, 10:32
Kavgayı ayırmak istedi, darbedildi
Abone Ol google-news

İstanbul Beyliküzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde düğünden çıkan kişilerin olduğu otomobil ile başka bir otomobil arasında ufak çaplı kaza meydana geldi. İki taraf arasında kaza nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yoldan geçen bir kişi, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Kavga edenler 'sen ne karışıyorsun' diyerek kendilerini ayırmaya çalışan kişiyi darbetti. Yumrukla saldıranlar arasında düğünden çıkan damadın da olduğu ileri sürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
 


kavga düğün darbe

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler