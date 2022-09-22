Kavgayı ayırmak istedi, darbedildi

22 Eylül 2022 Perşembe, 10:32

İstanbul Beyliküzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde düğünden çıkan kişilerin olduğu otomobil ile başka bir otomobil arasında ufak çaplı kaza meydana geldi. İki taraf arasında kaza nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yoldan geçen bir kişi, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Kavga edenler 'sen ne karışıyorsun' diyerek kendilerini ayırmaya çalışan kişiyi darbetti. Yumrukla saldıranlar arasında düğünden çıkan damadın da olduğu ileri sürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

