Kavgayı ayırmak istedi, darbedildi
Beylikdüzü'nde düğün çıkışı iki otomobil arasında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi darbedildi.
İstanbul Beyliküzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde düğünden çıkan kişilerin olduğu otomobil ile başka bir otomobil arasında ufak çaplı kaza meydana geldi. İki taraf arasında kaza nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yoldan geçen bir kişi, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Kavga edenler 'sen ne karışıyorsun' diyerek kendilerini ayırmaya çalışan kişiyi darbetti. Yumrukla saldıranlar arasında düğünden çıkan damadın da olduğu ileri sürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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