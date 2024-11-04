Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü
Tokat’ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken; taraflardan A.K.’nin (27) tabancasından çıkan mermi ile karnından ağır yaralanan Fatih Ersoy (47), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay saat 16.30’da Tokat’ın Turhal ilçesi Milli Egemenlik Parkı'nda meydana geldi. İki grup arasında parkta kavga çıktı. Olay yerinde bulunan Fatih Ersoy, tarafları ayırmak istedi.
Ersoy’un ayırmaya çalıştığı sırada kavga edenlerden A.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Ersoy, karnından vuruldu. Şüpheli, suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ersoy, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olaydan sonra kaçan A.K. ile kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
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