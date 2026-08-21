Kaya Filo ve Carpertner kendi binasını 10 milyon TL’ye Türk Telekom’a kiraladı, kendileri 4 milyona başka binaya çıktı: Kira bedelinin katbekatını kamudan sağlıyor!

Hisselerinin büyük çoğunluğu Türkiye Varlık Fonu’na ait olan Türk Telekom, yeni bir iddia ile gündeme geldi. Türk Telekom’un Ankara’da mülkiyeti kendisine ait geniş bir yerleşkesi ve hizmet binaları olmasına karşın, 10 milyon TL’ye yeni bir bina kiraladığı ileri sürülüyor.

ÖZELİN KİRASI KAMUDAN SAĞLANIYOR

İddialara göre; Türk Telekom Ankara Çankaya’daki Mevlana Bulvarı üzerinden mülkiyeti iş insanı Mehmet Kaya’ya ait “Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Ototomotiv Nakliyat Taahhüt Ticaret” ile “Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret (Kaya Filo)” şirketlerine ait bir binayı aylık 10 milyon TL bedelle kiraladı. Ancak; söz konusu iki şirket de aynı cadde üzerinde aylık yaklaşık 4 milyon TL bedelle kiraladığı daha büyük ve nitelikli bir binayı kullanıyor. Böylece, iki şirketin kira bedelini kendi mülkiyetindeki binayı 2,5 kat daha yükseğe Türk Telekom’a kiralayarak karşıladığı belirtiliyor.

‘ŞAHİN KAYA’NIN GİZLİ ORTAĞI’ İDDİASI

Kaya Filo ise kamu kurumlarından sık sık ihale alması ile biliniyor. Ortakları arasında Cumhurbaşkanlığı, TÜİK, Milli Eğitim Bakanlığı, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türk Telekom ve RTÜK bulunuyor. Ayrıca; Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin ile Mehmet Kayalar arasındaki paralı işler daha önce de Şahin’in RTÜK’te yönetici olduğu zamanda (2019-2025) da gündeme gelmişti. Kaya Filo’nun o dönem RTÜK’ün “Şahin’in makam aracına koruma sağlamak” amacıyla 1 yıllık kiralık araç ihalesini kazanması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Söz konusu ihalenin Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılması da tepki çekmişti. Ayrıca Mehmet Kaya, 2018 seçimlerinde AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olmuştu. İş çevrelerinde ise Şahin’in Mehmet Kaya’nın gizli ortağı olduğu, Şahin’in oğlunun Kaya’nın şirketinde üst düzey yöneticilik yaptığı iddiaları da dile getiriliyor.

‘KAMUOYUNDA CİDDİ SORU İŞARETİ DOĞURACAKTIR’

CHP Karabük Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay’ın söz konusu iddialar hakkında 11 Ağustos’ta TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdiği görüldü. CHP’li Akay, soru önergesinde; “Bu durumun doğru olması hâlinde, kira bedelinin emsal rayiçlere uygun olup olmadığı, kamu kaynağının etkin kullanılıp kullanılmadığı ve şirketin zarara uğratılıp uğratılmadığı hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Söz konusu iddiaların doğru olması hâlinde, kamu yönetiminde etik ilkeler, kurumsal yönetim ve çıkar çatışması bakımından ciddi soru işaretleri doğacaktır” dedi.

‘ŞAHİN’İN ÖNCEKİ İHALLERİ İLE KİRA ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?’

Akay; kamuoyundaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki soruları yöneltti:

“Türk Telekom’un söz konusu binayı aylık yaklaşık 10 milyon TL bedelle kiraladığı yönündeki iddialar doğru mu? Söz konusu kira sözleşmesi hangi tarihte imzalandı? Kira süresi, toplam sözleşme bedeli, yıllık kira artış oranı ve sözleşme koşulları neler? Ankara’da mülkiyeti Türk Telekom’a ait geniş bir kompleks bulunmasına rağmen yeni bir bina kiralanmasının teknik, idari ve ekonomik gerekçeleri neler? Ebubekir Şahin’in daha önce yöneticilik yaptığı AA ve RTÜK tarafından ilgili şirketlere verilen kamu ihaleleri ile Türk Telekom’un söz konusu kiralama işlemi arasında olası bir bağlantıya ilişkin herhangi bir inceleme veya değerlendirme yapıldı?”