Kayınpederinin evinde dehşet saçtı; polisi de hedef aldı

03 Mayıs 2022 Salı, 07:18

Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde meydana geldi.

A.Ö., Emirgazi Mahallesi Tüzel Sokak'ta oturan kayınpederinin evine gitti. Burada tıkan tartışmada damat A.Ö., pompalı tüfekle ateş etti. Şans eseri tüfekten çıkan saçmalar kimseye isabet etmedi. Bu sırada çıkan arbedede ismi açıklanmayan 2 kadın aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

SİLAHINI POLİSE DOĞRULTTU

Olaydan sonra kayınpederinin evinden minibüsüyle kaçan A.Ö., Saraçoğlu Mahallesi Davut Sokak'ta kendi oturduğu müstakil eve geldi. A.Ö., ihbar üzerine kendisini takip eden polislerin geldiğini görünce silahını doğrultarak tehdit etti, ardından ateş etmeden evine girdi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Özel Harekat ekiplerinin yaptığı baskında A.Ö.'nün evden kaçtığını belirlendi. Bölgede geniş güvenlik önlemini alan polis, A.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.



