Kayıp Büşra bebek soruşturmasında kan donduran iddia: Anne ifadesini değiştirdi

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde 10 Eylül tarihinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır’dan bölgeye geçici olarak gelen besici ailenin bebeğinin kaybolması üzerine başlatılan adli ve saha incelemeleri sürerken, anne Elif Balıkçı’nın savcılık aşamasındaki yeni ifadeleri dosyadaki seyri değiştirdi.

ANNE SAVCILIKTA BABAYI İŞARET ETTİ

Daha önce jandarmada verdiği ve bebeğin para karşılığı satıldığı yönündeki beyanlarını eşinin korkutması ve yönlendirmesi sonucu dile getirdiğini savunan Elif Balıkçı, iddialarını değiştirdi. Anne Balıkçı savcılıktaki ifadesinde, baba Yusuf Balıkçı’nın bebeğin sırtına sert şekilde vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğunu ileri sürdü. Balıkçı ayrıca, babanın bebeğin cansız bedenini çadırların yaklaşık 1-2 kilometre yukarısındaki araziye götürerek taşların arasına bıraktığını iddia etti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarında, çadırdan 2 kilometre uzaklıkta bebeğe ait kıyafetler bulunmuş ancak herhangi bir hasar veya kan izine rastlanmamıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte anne ve babanın da aralarında bulunduğu, bölgede görev yapan bir veteriner hekimin de dahil olduğu toplam 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Suçlamaları reddederek bebeğin kaybolduğu yönündeki ilk beyanını koruyan baba Yusuf Balıkçı ve diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Divriği Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor. Ekiplerin bölgedeki güvenlik kamerası incelemeleri ve yayladaki güvenlik tedbirleri devam ediyor.