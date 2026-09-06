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Kayıp kadının göl kenarında cansız bedeni bulundu

Kayıp kadının göl kenarında cansız bedeni bulundu

6.09.2026 12:45:00
Güncellenme:
DHA
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Kayıp kadının göl kenarında cansız bedeni bulundu

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde perşembe gününden beri kayıp olan Nuriye Bölükbaş’ın (70) Yeniçağa Gölü kenarında cansız bedeni bulundu.
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Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş’tan perşembe günü akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Bölükbaş’ın en son görüldüğü Yeniçağa Gölü çevresinde arama çalışması başlattı.

Dron ile havadan, suda ise Zodyak botlarla yürütülen çalışmalarda sabah saatlerinde Bölükbaş’ın Yeniçağa Gölü kenarında cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bölükbaş’ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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