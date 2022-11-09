Kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş ölü bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan’ın (62), boş bir arazide başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu.
Merkezefendi Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında boş arazide elinde tabanca olan ve yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Gelen ekipler, bu kişinin dün öğle saatlerinde yanına aldığı tabancasıyla evden ayrılan, geri dönmeyince ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Erdoğan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, 2 çocuk babası Erdoğan'ın kendi tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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