Kayıp olarak aranırken cesedi bulundu

10 Kasım 2022 Perşembe, 15:47

Tokat'ta bir okulda yardımcı personel olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası Ayhan Boyraz, pazar günü çıktığı evine geri dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusu yaptı.

Boyraz'ı arama çalışmaları 4 gündür sürdürülürken, dün akşam Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyü Topkara mevkisinde erkek cesedi bulundu

Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside cansız bedenin, kayıp Ayhan Boyraz'a ait olduğu belirlendi.

Boyraz'ın, önce dövüldüğü sonra başından tabanca ile vurulduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili olduğu değerlendirilen şüpheli A.B., gözaltına alındı.