Kayıp olarak aranırken cesedi bulundu

Tokat'ta, 4 gündür kayıp olarak aranan Ayhan Boyraz (50), dün akşam arazide başından silahla vurularak öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına aldı.

DHA
10 Kasım 2022 Perşembe, 15:47
Kayıp olarak aranırken cesedi bulundu
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Tokat'ta bir okulda yardımcı personel olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası Ayhan Boyraz, pazar günü çıktığı evine geri dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusu yaptı.

Boyraz'ı arama çalışmaları 4 gündür sürdürülürken, dün akşam Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyü Topkara mevkisinde erkek cesedi bulundu

Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside cansız bedenin, kayıp Ayhan Boyraz'a ait olduğu belirlendi.

Boyraz'ın, önce dövüldüğü sonra başından tabanca ile vurulduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili olduğu değerlendirilen şüpheli A.B., gözaltına alındı.

 


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