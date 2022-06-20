Kayıp olarak aranıyordu, Ergene Deresi'nde cesedi bulundu

Tekirdağ'da, evinden bisikletiyle çıktıktan sonra haber alınamayan Yüksel Vatansever'in (52), kayıp olarak aranırken, Ergene Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 10:57
Kayıp olarak aranıyordu, Ergene Deresi'nde cesedi bulundu
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi'nde oturan Yüksel Vatansever, 18 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde, bisikletiyle gezmeye çıktı.

Akşam evine dönmeyen Vatansever'i arayan ailesi, ulaşamayınca jandarmaya gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Vatansever'in, Ulaş çamlık piknik alanına doğru gittiğini belirledi.

Bölgede dün akşam yapılan aramada, Vatansever'in bisikleti Ergene Deresi kıyısında bulundu. Bunun üzerine çalışmalar, derede sürdürüldü. Ekipler, kısa süre sonra suda Vatansever'in cansız bedenine ulaştı.

Vatansever'in cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılıp, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yüksel Vatansever'in, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Jandarmanın soruşturması sürüyor. 


ergene tekirdağ piknik
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