Kayıp olarak aranıyordu, 17 yıl sonra memleketinde defnedildi

Manisa'da 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan ve eski eniştesi Ufuk Köse tarafından katledildiği ortaya çıkan Ebru Koyuncu’nun cenazesi memleketinde toprağa verildi. Şubat ayında ulaşılan kemik parçalarının Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA incelemelerinin ardından Koyuncu’ya ait olduğu kesinleşti. Ailesine teslim edilen cenaze, Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

SORUŞTURMA 2025 YILINDA BAŞLATILDI

Koyuncu'nun kaybına ilişkin hukuki süreç, anne Münevver Koyuncu'nun 1 Ekim 2025 tarihinde jandarmaya başvurmasıyla yeniden başladı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri; HTS kayıtları, tanık beyanları ve saha araştırmaları doğrultusunda aile içi cinayet şüphesi üzerine odaklandı ve dosyaya gizlilik kararı getirildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından; Ebru Koyuncu’yu kaybolmadan önceki süreçte istismara maruz bıraktığı belirlenen eski eniştesi Ufuk Köse (55), ablası Fatma Koyuncu (36) ve üvey kardeşleri M.K. ile A.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Kars, İzmir ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 4 şüpheli yakalandı.

GÖMÜLDÜĞÜ YER TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Ufuk Köse, sorgusunda cinayeti itiraf ederek cesedi sakladığı yeri gösterdi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki arazide yapılan kazı çalışmalarında, Ebru Koyuncu’ya ait kemik ve kafatası parçalarına ulaşıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen fail Ufuk Köse ile cinayete iştirak ettiği şüphesiyle abla Fatma Koyuncu, 26 Şubat 2026'da nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.