Kayıp olarak aranıyordu: 41 yaşındaki kadın ağaca asılı halde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesinde kayıp olarak aranan Ümmühan Dilek Ata'nın (41), Karaman merkeze bağlı Gökçe köyü civarında tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Ümmühan Dilek Ata'nın otomobiliyle ormana gittiği öğrenildi. Bölgeye gece saat 02.00 sıralarında sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, termal dron desteğiyle arama tarama çalışması başlattı.

AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerin gece boyu sürdürdüğü titiz çalışmalar neticesinde, sabahın erken saatlerinde Cerit köyü yakınlarındaki Değirmenbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda Ümmühan Dilek Ata'nın ağaca asılı halde cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ata'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ümmühan Dilek Ata'nın intihar ettiği değerlendirilirken, soruşturma devam ediyor.